Cristiano Pisone defende a autonomia acadêmica da Unirg para torná-la “imbatível”

Por Redação

Na tarde desta terça-feira (09), o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, esteve na Associação dos Professores Universitários de Gurupi (Apug) para ouvir a classe docente sobre o atual cenário da Universidade de Gurupi (UnirG). A Instituição de Ensino, que tem mais de 38 anos de existência, passa por momentos delicados, inclusive envolvendo os poderes Executivo e Legislativo de Gurupi. Os professores presentes na reunião se queixaram da ingerência da atual gestão da prefeitura de Gurupi com relação à Universidade.

Ao comentar sobre sua visita à associação, Pisoni destacou sua maior intenção ao ouvir os professores: “Queremos debater a cidade ponto a ponto e o assunto da Universidade de Gurupi para nós é essencial. Eu vejo a UnirG hoje com o potencial todo que ela pode alcançar, como polo de ensino e como polo econômico também. O primeiro grande passo para esse progresso é respeitar a autonomia acadêmica. Eu desde já me comprometo a defendê-la”, assegurou o pré-candidato.

Dentre as pautas da conversa estava o Projeto de Lei que impõe Lista Tríplice para a escolha do Presidente da Fundação UnirG; problemas no Executivo indicar a presidência da UnirG e volta da eleição direta para o cargo; direitos de carreira dos professores e falta de concurso público; cursos ditos de “baixa demanda” com altas mensalidades e falta de bolsas; oportunidades para abertura de novos cursos com alta procura; concorrência do EAD e modernização dos cursos da UnirG; recredenciamento como Universidade e aproveitamento de áreas subutilizadas que são propriedade da UnirG.

O presidente da Apug, professor Antônio Geronimo Netto, junto às professoras Kárita Carneiro e Jaqueline Ribeiro, apontou diversos meios que a UnirG tem para se estabelecer como uma referência em Ensino Superior no estado, com projetos já muito debatidos na Academia. De acordo com a professora Kárita, “enquanto houver indicação política na gestão da UnirG, nada disso vai pra frente. A Instituição só não evolui porque ela não é administrada integralmente visando os benefícios da sociedade, porque a “parte” política pensa nela como um meio para benefícios próprios”, lamentou a docente.

Cristiano, questionado pelo presidente da Apug a respeito dos critérios que teria, caso tivesse de indicar alguém à presidência da UnirG, foi enfático ao dizer que tentaria unificar os caminhos.

“Precisamos de uma presidência que seja alinhada aos objetivos acadêmicos da UnirG, afinal, Universidade é ensino, pesquisa, extensão, e tudo isso só tem sucesso com uma presidência que se interesse de verdade no desenvolvimento da Academia. Convergindo esses caminhos, com mais gestão e menos política, a UnirG se tornará imbatível”, concluiu ele.

Ao final da conversa, o pré-candidato recebeu o convite para participar de uma entrevista na rádio da Apug, que será feita também com os outros nomes que entrarão na disputa pela Prefeitura de Gurupi. Na oportunidade, Cristiano irá levar suas visões e propostas para a UnirG e para a cidade de modo geral.

[Fotos: Divulgação]