Cristiano Pisoni: “Expo Gurupi foi um sucesso, mas não cabe no Parque de Exposições”

Por Redação

Domingo (05) foi o último dia da 49ª Expo Gurupi, a Feira de Exposições do município organizada pelo Sindicato Rural, que teve início no dia 30 de abril. A edição anterior da feira foi realizada no ano de 2022. Participante ativo do evento, o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), avaliou de forma positiva a retomada da festa no Parque de Exposições, mas apontou a necessidade de um novo Parque Agrotecnológico que acompanhe a nova fase do Agro vivida pela cidade e por toda a região sul do estado do Tocantins.

Para Pisoni, “o trabalho do Sindicato Rural foi cumprido com êxito e, como resultado, a volta da Expo Gurupi foi um verdadeiro sucesso. Agora, é preciso ampliar a visão do que pode se tornar essa grande feira se acabarmos com as limitações estruturais. O Agro está crescendo na nossa região e a estrutura do Parque de Exposições ainda reflete o período de pecuária extensiva que tivemos antes. Com um Parque Agrotecnológico, toda essa nova potência, alimentada por um grande elo de parcerias entre prefeitura, sindicatos, governo estadual, empresas do ramo, universidades e Embrapa, pode elevar Gurupi e região como vitrine tecnológica e inovadora para todo o estado”, destacou ele.

Durante a feira, em visita ao estande da empresa Agrodrone Tocantins, foi possível ver de perto a importância de um ambiente adequado para os expositores. No caso da Agrodrone, que trabalha com a prestação de serviços de drones próprios para pulverização de diferentes produtos na lavoura, só era possível observar o grande aparelho inerte no pequeno ambiente destinado a cada expositor.

“Imagine um lugar apropriado, em que a empresa pudesse fazer uma demonstração ao vivo com esse aparelho nos ares. Os potenciais clientes e até mesmo os ‘curiosos’ ficariam muito mais interessados. Meu objetivo é tornar eventos assim mais inovadores e atrativos. As possibilidades são enormes com o Parque Agrotecnológico. Temos como grandes exemplos a Agrotins e a Agro360”, concluiu o pré-candidato.

Amigo do Agro

Cristiano traz em sua biografia uma estrita familiaridade com o universo do Agronegócio. Proprietário de fazendas voltadas tanto para a pecuária quanto à agricultura, demonstra facilidade no acesso a diferentes empresários locais e tem fortes parcerias no ramo.