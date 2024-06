Cristiano Pisoni firma compromisso com categoria dos engenheiros em Gurupi

da redação

“Hoje tive a oportunidade de formalizar parte do meu compromisso de gestão: priorizar que em cada secretaria municipal estejam pessoas de Gurupi com o conhecimento técnico vital a cada área de atuação”. A fala compôs as declarações do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, sobre visita recebida do inspetor-chefe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (Crea-TO) no município, o engenheiro ambiental Diego Rocha, na tarde dessa sexta (31/5). Na ocasião, Diego representou as entidades e associações regionais das Engenharias, Agronomia e Geociência.

Cristiano deu mais detalhes sobre o momento e reforçou a importância de valorizar os profissionais de Gurupi na gestão municipal. “O Diego nos fez essa visita com um propósito que vai ao encontro com minha proposta de gestão. Ele veio reivindicar que nós, pré-candidatos, possamos valorizar o trabalho dos profissionais dessas entidades; mais que isso, que tenhamos como plano designar os profissionais com o conhecimento técnico devido às funções e cargos técnicos que muitas vezes não são assumidos pelos profissionais competentes. É essa seriedade que eu venho defendendo, seja para qual for a secretaria”, destacou ele.

As reivindicações fazem parte da carta aberta das entidades de classe e associações regionais das Engenharias, Agronomia e Geociências. No documento, entregue a Cristiano durante a visita, também são feitas reivindicações sobre a ativa participação e contribuição das entidades e profissionais que as integram nos projetos e ações da prefeitura em infraestrutura, moradia e meio ambiente.