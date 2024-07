Cristiano Pisoni lança Projeto Feira Verde para adquirir sobra de alimentos de feiras e trocar por lixos recicláveis com a população

Por Redação

Dentro do seu plano como pré-candidato a prefeito de Gurupi pelo PSDB, Cristiano Pisoni destaca o compromisso com a comunidade local através do projeto Feira Verde. A iniciativa visa adquirir frutas e verduras da “xepa” da feira e de pequenos produtores, como assentamentos, chácaras e hortas comunitárias, para trocar por lixo reciclável, beneficiando tanto a população quanto o meio ambiente.

“Nossa prefeitura vai comprar os produtos não vendidos até determinado horário por um preço reduzido, garantindo que os feirantes não tenham prejuízos. Em troca, a população poderá trocar lixo reciclável por alimentos frescos”, explicou Pisoni, enfatizando a valorização dos pequenos produtores e feirantes locais.

O projeto tem causado discussões nas redes sociais, com muitos notando a inovação e melhorias com relação às iniciativas atuais: “Nosso método chama atenção por ser uma versão aperfeiçoada de esforços anteriores, sem vinculação com políticos nas divulgações. Vamos criar uma corrente do bem que movimentará nossa economia, apoiará pequenos agricultores, ajudará o meio ambiente e manterá Gurupi mais limpa”, acrescentou.

Transparência no processo de compra e distribuição dos alimentos é uma das prioridades do projeto. “Esta não será uma ação política com selfies. Nosso foco é a transparência e o benefício coletivo. Inspirado no projeto Feira Verde de Apucarana, no Paraná, queremos que nossa iniciativa seja vista como um projeto de Gurupi, e não ‘do Cristiano Pisoni’. Valorizar a população e manter sua dignidade são nossas metas”, concluiu o pré-candidato.