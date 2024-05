Cristiano Pisoni leva experiência empresarial à pré-Campanha a Prefeitura de Gurupi

Por Wesley Silas

O empresário e administrador de empresas Cristiano Pisoni (PSDB), atuante nos setores do comércio e agronegócio, lançou sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi com uma proposta diferenciada, focada em combater os antigos vícios da política, como a troca de favores partidários e negociações para cargos na administração pública.

As iniciativas de Pisoni estão estruturadas em quatro pilares principais. O primeiro visa reposicionar Gurupi como a terceira maior economia do estado, posto perdido para Porto Nacional. O segundo pilar propõe afastar a prática de realizar obras apenas em anos eleitorais. Além disso, Pisoni pretende formar uma equipe de secretariado composta exclusivamente por técnicos residentes em Gurupi, valorizando aqueles que realmente conhecem a realidade local.

A exemplo dos outros pré-candidatos, Pisoni tem utilizado intensamente as mídias digitais, com destaque para podcasts, como estratégia para divulgar suas propostas. Em uma recente entrevista a um podcast da Capital, Pisoni afirmou: “A gestão política precisa mudar e melhorar. Precisamos de pessoas capacitadas em administração e gestão, capazes de entregar resultados à população. É hora de superarmos o amadorismo nas administrações e adotarmos um modelo de gestão que gere resultados.”

Pisoni citou exemplos de sucesso em gestão empresarial na política municipal, mencionando prefeitos como Dimas e Wagner, em Araguaína, que foram aprovados pela população por seus modelos de administração.

“Gurupi ainda não entrou nesse viés político do lado empresarial. Acredito que os gurupienses precisam confiar em um modelo diferente”, concluiu.

Com essa abordagem, Pisoni espera conquistar a confiança dos eleitores de Gurupi, apresentando uma visão moderna e eficiente para a gestão municipal.

Perfil

Cristiano Pisoni, 48 anos, é empresário do ramo do comércio e do agronegócio. É casado com a empresária e fisioterapeuta Juliana Pisoni, com quem tem 2 filhos. Formado em administração, tem MBA em Gestão e comanda uma rede de empresas de postos de combustíveis, papelaria e franquias de alimento como a Subway. Proprietário de fazendas, é familiarizado com a pecuária e agricultura. Cristiano é filiado ao PSDB e preside o diretório municipal do partido em Gurupi, cidade onde vive há 40 anos.