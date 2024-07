Cristiano Pisoni propõe resgatar força do turismo em Gurupi com investimento em praias locais

“Comigo na prefeitura, Gurupi vai ter praia sim. Pode anotar aí”, declarou o pré-candidato.

por Redação

Cristiano Pisoni, pré-candidato à prefeitura de Gurupi pelo PSDB, anunciou um ambicioso plano para revitalizar o turismo local, destacando o potencial das áreas ao longo do Rio Tocantins que pertencem ao território do município. Ele pretende transformá-las em pontos turísticos atrativos e acessíveis para a população.

“Por que Gurupi não tem uma praia só sua? Porque a prefeitura nunca se interessou por isso. A partir do Trevo da Praia, temos uma vasta área que precisa ser melhor aproveitada. Ela abrange a Praia do Jacaré e outras regiões beira-rio com um potencial turístico muito grande. Eu vou aproveitar esse potencial”, afirmou Pisoni.

O pré-candidato detalhou seu plano de investimentos, que inclui o desenvolvimento da infraestrutura nas praias locais. “Vamos investir nestas praias, estimular a construção de pousadas, condomínios de chácaras e vamos tornar esse local um ponto de encontro das famílias gurupienses, como já foi no passado. E claro, poderemos ainda atrair muitos turistas”, explicou.

Cristiano também ressaltou as vantagens geográficas da região, que, segundo ele, poderá ser aproveitada ao longo de todo o ano. “Esse local tem muitas vantagens. Não está do outro lado do rio, evitando travessias perigosas e permitindo os investimentos independente das temporadas, sem falar na pesca esportiva, que pode ser outro atrativo muito bem aplicado e que eu, particularmente, tenho como paixão. Isso é um grande diferencial. Gurupi pode sair na frente com esse turismo bem estruturado que eu tenho como um grande projeto”.

A proposta de Cristiano Pisoni vai além do turismo. Ele enxerga o desenvolvimento dessas praias como um propulsor para a economia de Gurupi, além de proporcionar lazer acessível para as famílias locais. “Gurupi com a sua própria praia vai gerar empregos e renda aqui na cidade. Além disso, vai ser muito mais barato para as famílias que desejam um lazer diferente, em contato com a natureza, se tivermos boas praias tão perto de nós. É um sonho de muitos de nós, gurupienses. Comigo na prefeitura, Gurupi vai ter praia sim. Pode anotar aí”, concluiu Pisoni.