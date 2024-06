Cristiano Pisoni repudia declaração de Eduardo Fortes sobre suspensão de emendas para a Prefeitura de Gurupi

Por Redação

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), expressou perplexidade após o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) e pré-candidato a prefeito declarar publicamente que não destinaria mais emendas para a prefeitura de Gurupi devido à falta de confiança na administração municipal.

“Isso é um absurdo. A prefeitura está mais bem posicionada para entender as necessidades da cidade, e as emendas deveriam ser direcionadas para ela. É incoerente ele ter secretários indicados que participaram da gestão e agora dizer que não confia na própria prefeitura. Como isso faz sentido?”, questionou.

A polêmica declaração de Fortes foi ao ar hoje (12), no podcast “De Frente com Maju”. A jornalista Maju Cotrim mencionou que a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), declarou em um discurso que os deputados não estão destinando emendas para a cidade e questionou Eduardo sobre o posicionamento dele. O pré-candidato justificou a pouca colaboração com o município por desconfiança, já que destinou R$ 50.000,00 para a prefeitura e o dinheiro sumiu: “Como eu vou confiar, de colocar um recurso meu, diretamente pra prefeitura, se eu coloquei R$50.000.00 e até hoje não me deram nenhuma notícia sobre essa emenda? Então, coloquei minhas emendas direto para a UFT”, disse Fortes.