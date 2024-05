Cristiano Pisoni se compromete revisar Código Tributário, reduzir impostos e acabar com taxas em Gurupi

Por Redação

“Se nós não mudarmos esse cenário de cobranças excessivas em Gurupi, vamos espantar até quem já é daqui”. Essa é a visão do pré-candidato a prefeito do município, Cristiano Pisoni, sobre o volume de taxas e impostos cobrados dos gurupienses. Na atual gestão da Prefeitura de Gurupi, houve um reajuste nos percentuais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Pisoni propõe diminuição no valor do IPTU, mudanças no Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) e extinção de outras taxas, por meio da revisão do Código Tributário.

Para demonstrar que a extinção de taxas é viável, o pré-candidato cita exemplos: “Cidades como Araguaína já extinguiram mais de 100 taxas diferentes a partir de uma revisão do Código Tributário, e é isso que nós vamos fazer em Gurupi também. Todas as taxas que tiverem um aspecto burocrático, só para tirar a paz do cidadão, vão ter que acabar. Entendemos que algumas cobranças são necessárias, mas quando tem excesso, ninguém dá conta. Sou empresário e sei muito bem o que vários autônomos estão passando por terem de pagar taxas que até parecem piada de mau gosto”, protesta.

Cristiano defende uma administração que tenha como prioridade o desenvolvimento da própria população gurupiense e argumenta que o principal passo para tais mudanças é o “querer fazer”. Segundo ele, “vemos hoje a gestão municipal muito preocupada em justificar que não faz algumas mudanças por serem complexas demais ou por não dependerem somente do Executivo, mas a verdade é que muitas coisas ficam amarradas devido a acordos políticos e só são morosas assim por falta de boa gestão. Convido os gurupienses a se informarem sobre o Código Tributário. É de se indignar, e precisamos mesmo nos indignar para vir a mudança”, conclui ele.

Propostas para uma gestão eficiente em Gurupi

Cristiano Pisoni tem trazido propostas estruturadas para uma gestão mais eficiente na Prefeitura de Gurupi. O pré-candidato resume suas prioridades com relação à gestão nos seguintes itens:

• Secretariado formado por gurupienses que morem e conheçam Gurupi.

• Atendimento online para todos os serviços burocráticos ligados à Prefeitura.

• Maior estímulo para que as compras da Prefeitura sejam feitas dentro da cidade.

• Maior valorização dos servidores com premiações e incentivos.

• Redução de impostos e extinção de taxas obsoletas.