Cristina Donato se despede da Ação Social e prefeita Josi Nunes fortalece a participação da mulher em sua gestão

Por Wesley Silas

Nesta segunda-feira, 15, um grupo formado por maioria mulheres se despediram de Cristina Donato Leandro da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, após ela acumular a pasta com a de Saúde. No discurso de despedida (assista abaixo) ela comemorou o aumento dos índices de assistência social em sua gestão em 46%.

“Eu deixo a Secretaria de Assistência Social porque já estou como Secretária de Educação, mas nunca vou deixar de ser a Cristina porque no dia em que eu perder minha essência eu peço para sair de qualquer cargo e a palavra de ordem é gratidão porque eu estou falando de 46% dos índices que a assistência aumentou. Estou falando de assistência dos melhores profissionais do Tocantins”, disse.

Sete mulheres exercem as principais secretárias da gestão da prefeita Josi Nunes

A nomeação da psicóloga, Rayane Pereira Nascimento, na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, representa um número histórico no Executivo Municipal que iniciou 2024 com 07 mulheres exercendo as principais secretárias da gestão da prefeita Josi Nunes. Sendo elas, Talita Ferreira, na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia; Juliana Passarin, na Secretária Municipal de Infraestrutura; Cristina Donato Leandro, na Secretária de Educação; Luana Nunes na Secretária de Saúde; Liliane Pagliarini, na Secretária de Cultura e Turismo e Daniella Prudente, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Ao Portal Atitude, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes defendeu sua trajetória nos cargos de deputada estadual e federal em defesa do fortalecimento feminino e na participação das mulheres nas instâncias decisórias e na defesa dos direitos das mulheres que sempre foi uma pauta marcante enquanto parlamentar, assim como prefeita.

“Tanto é que nós tivemos mulheres em muitos pontos importantes e eu fico feliz agora, a partir de 2024, nós possamos ter nas pastas de maior demandas como Assistência Social, Infraestrutura, Educação, Saúde, cultura que é uma área que estamos incrementando bastante; Desenvolvimento Econômico que é uma área que estamos priorizando e estamos tendo muito sucessos com relação a criação de empregos e na atração de novas empresas; Ciência e Tecnologia que é uma área intermediária que está presente em todas as outras, onde temos mulheres importantes com o perfil de capacidade, competência e com habilidades necessárias para assumir estas missões. Eu fico feliz que na nossa gestão as áreas de grande relevância de uma gestão estão sendo direcionadas por mulheres e eu sempre tento falar para todos os nossos gestores que a nossa gestão tem que ser democrática, humanizada e participativa”, disse.

Segundo a prefeita, valorizar a participação feminina não representa desvalorizar a participação masculina na sua gestão; mas, promover maior igualdade de status em um país onde há mais homens nos governos, mesmo as mulheres sendo maioria.

“Eu vejo que o perfil da mulher enquadra bem nestas características, mas, claro, todos os homens que fazem parte da nossa gestão estão entendendo estes valores que são fundamentais para a nossa gestão. Então está ai um novo formato com uma participação grande das mulheres”, disse.

Secretaria da Mulher

Ao ressaltar a importância do empoderamento das mulheres e, para isso, ela pretende criar a Secretaria da Mulher a exemplo do que tem acontecido em outras prefeitura e governos estaduais e federal.

“Estamos analisando esta possibilidade no município de Gurupi. Afinal, a mulher corresponde mais de 50% da população e é um dos eixos da pauta do desenvolvimento sustentável que é o empoderamento da mulher e eu como mulher não poderia fugir deste processo. Estamos estudando uma forma de institucionalizar estes procedimentos. Tudo isso para valorizar, fortalecer, garantir os direitos das mulheres porque o grande objetivo nosso é que a igualdade entre homens e mulheres possa ser conquistada em nossa gestão”, disse.

Pouca representatividade das mulheres nos legislativos

Pelo menos 30% dos candidatos devem ser sexo feminino é o que prevê a lei em vigor, mas na prática não funciona e muitas candidaturas femininas são registradas para cumprir cota, abrindo espaço para candidatura laranjas e, como consequência, impede o equilíbrio de gêneros no Legislativo.

Contudo, o ano de 2024 será importante aos gurupienses reverem a situação da participação das mulheres na disputa eleitoral e no exercer do cargo eletivo. No atual cenário elas representam 31.574 (53,288%) do eleitorado, porém só existem 03 mulheres, entre os 15 vereadores, sendo que em 2024 o número de vagas vai subir para 17. Em Araguaína, segundo maior cidade do Estado possui 61.946 (53,870%) feminino, porém a situação não é diferente de Gurupi. A Câmara de Vereadores possui 17 vereadores e há apena uma vereadora. Com eleitorado feminino de 107.006 (52,952%), a Capital do Tocantins dispõe 19 vagas na Câmara de Vereadores e as mulheres ocupada apenas três cadeiras. A partir das próximas eleições Palmas contará com 23 vereadores.