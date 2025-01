Danilo Alencar é empossado como deputado estadual na vaga deixada por Fabion Gomes

da redação

O deputado estadual Dr. Danilo Alencar (PL) tomou posse na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta sexta-feira, 3, na vaga do ex-deputado Fabion Gomes (PL), que renunciou ao mandato parlamentar para assumir o cargo de prefeito de Tocantinópolis.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, deputado Ivory de Lira (PCdoB), com a presença do deputado federal Carlos Gaguim (UB) e de diversas autoridades políticas da região do Vale do Araguaia, dentre elas, o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB) e o prefeito de Pium, Padre Fernando (PP). O secretário chefe da Casa Civil do Tocantins, Deocleciano Gomes, também prestigiou a posse, representando o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Dr. Danilo Alencar é médico ginecologista e cirurgião obstetra na região do Vale Araguaia há mais de dez anos, tendo atuado em Caseara e em Paraíso do Tocantins. Concorreu a um cargo político pela primeira vez em 2022, quando se tornou suplente de deputado estadual com 7.937 votos.

Antes mesmo de se tornar deputado, Danilo Alencar idealizou e liderou um projeto em Paraíso, de realização de cirurgias eletivas gratuitas para a população, custeadas com emendas parlamentares. O projeto está sendo replicado em diversas cidades tocantinenses.

De acordo com o parlamentar, seu mandato será dedicado principalmente às causas da saúde, educação, agronegócio e desenvolvimento industrial. “A população do Tocantins pode esperar uma pessoa que vai lutar por cada pessoa que está internada nos hospitais, esperando uma vaga de cirurgia ou uma vaga de UTI. Eu serei essa pessoa, disposta a lutar por cada um. Quero trazer dignidade de novo ao nosso povo, que tanto necessita”, afirmou.

O vice-presidente da Aleto, Ivory de Lira, parabenizou e desejou sucesso ao novo deputado. “Desejo que você faça desse mandato um instrumento na promoção do bem-estar social da nossa gente do Estado do Tocantins. Sempre falo que para os poderes Executivo e Legislativo constituídos, só há uma razão para existirem, que é o de cuidar das pessoas. Eu tenho certeza de que você contribuirá com políticas públicas que vão produzir muitos resultados positivos nesse sentido”, declarou.