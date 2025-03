De cada 100 brasileiros, 78 acham que a quantidade de mulheres na política não faz diferença, mas 9 em cada 10 querem mais candidatas nas próximas eleições

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Ipec, com apoio do Ministério das Mulheres, aponta que 89% dos brasileiros gostariam de ver mais mulheres candidatas nas próximas eleições.

No entanto, 78% afirmam que a quantidade de mulheres na política não faz diferença, pois acreditam que políticos, independentemente do gênero, devem trabalhar para toda a população. Apesar do amplo apoio à presença feminina na política, 77% dos entrevistados acreditam que as mulheres não são incentivadas desde jovens a se interessar pelo tema. Além disso, 84% afirmam que elas sofrem discriminação e deveriam receber mais apoio para ingressar na vida pública.