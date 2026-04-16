De Laurez a Vicentinho: Kita Maciel endossa Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães

Ex-vereador de Gurupi, ligado historicamente ao MDB e a Laurez Moreira, adere ao grupo oposicionista em meio a movimentações para 2026.
Kita Maciel, figura com raízes no MDB e histórico de apoio às campanhas do vice-governador e pré-candidato ao governo, Laurez Moreira (PSD), declarou adesão ao grupo de Vicentinho Júnior. Convidado pelo pai do pré-candidato, o ex-senador Vicentão, Maciel enfatizou a busca por suas origens partidárias. “Laurez é um amigo, mas precisamos retornar ao MDB. Filiamos juntos naquela época e agora somamos forças com Vicentinho”, afirmou.
Vicentinho Júnior reforçou o tom conciliador. Ele destacou o respeito à trajetória política de Gurupi e das famílias locais, incluindo os Moreira. “Não usarei 45 dias de campanha para apagar histórias de uma vida inteira. Laurez merece respeito por sua jornada. O debate será elevado, pois o Tocantins sempre vence”, declarou.
O evento reflete as dinâmicas da pré-campanha em Tocantins, onde coligações se formam em um cenário fragmentado com pelo menos quatro pré-candidatos ao governo: Vicentinho Júnior (PSDB), Laurez Moreira (PSD), Professora Dorinha (União Brasil) e Ataídes Oliveira (Novo). Gurupi, polo do Sul, ganha relevância como campo de teste para alianças regionais.
Bastidores da política tocantinense
Nos bastidores, o apoio de Kita Maciel expõe as trocas pragmáticas comuns em Tocantins. Sua transição do círculo de Laurez para o bloco de Vicentinho sugere cálculo eleitoral: o MDB busca resgatar influência no Sul, enquanto o PSDB amplia base em Gurupi, berço de famílias tradicionais como os Moreira. Sem inimizades declaradas, o gesto prioriza números sobre lealdades. Analistas veem nisso o padrão de 2026: coligações fluidas, com foco em prefeituras e assembleia. O risco? Fragmentação que beneficie o incumbente.