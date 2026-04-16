De Laurez a Vicentinho: Kita Maciel endossa Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães

Ex-vereador de Gurupi, ligado historicamente ao MDB e a Laurez Moreira, adere ao grupo oposicionista em meio a movimentações para 2026.

Por Wesley Silas

Em Gurupi, o pré-candidato ao governo do Tocantins Vicentinho Júnior (PSDB), acompanhado do deputado e pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres (PSDB) e do pré-candidato ao Senado Alexandre Guimarães (MDB), reuniu-se com lideranças locais, incluindo o defensor público e ex-vereador Kita Maciel. O encontro, ocorrido em um posto de combustível, antes da comitiva seguir para a abertura da Farm Day Fazendão, sinaliza realinhamentos políticos no Sul do Estado às vésperas das eleições de 2026.

Kita Maciel, figura com raízes no MDB e histórico de apoio às campanhas do vice-governador e pré-candidato ao governo, Laurez Moreira (PSD), declarou adesão ao grupo de Vicentinho Júnior. Convidado pelo pai do pré-candidato, o ex-senador Vicentão, Maciel enfatizou a busca por suas origens partidárias. “Laurez é um amigo, mas precisamos retornar ao MDB. Filiamos juntos naquela época e agora somamos forças com Vicentinho”, afirmou.

Vicentinho Júnior reforçou o tom conciliador. Ele destacou o respeito à trajetória política de Gurupi e das famílias locais, incluindo os Moreira. “Não usarei 45 dias de campanha para apagar histórias de uma vida inteira. Laurez merece respeito por sua jornada. O debate será elevado, pois o Tocantins sempre vence”, declarou.

O evento reflete as dinâmicas da pré-campanha em Tocantins, onde coligações se formam em um cenário fragmentado com pelo menos quatro pré-candidatos ao governo: Vicentinho Júnior (PSDB), Laurez Moreira (PSD), Professora Dorinha (União Brasil) e Ataídes Oliveira (Novo). Gurupi, polo do Sul, ganha relevância como campo de teste para alianças regionais.

Bastidores da política tocantinense