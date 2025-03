da redação

A ex-deputada federal Dulce Miranda está prestes a definir seu futuro político para as eleições de 2026. A convite do deputado federal Vicentinho Júnior, Dulce deve se filiar ao Progressistas (PP) e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins. Nos bastidores, o movimento de Dulce Miranda é visto como um reforço importante para o partido, que pretende ampliar sua representatividade na Assembleia em 2026.