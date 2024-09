De olho na câmara de vereadores, PSDB de Gurupi planeja eleger, pelo menos, dois vereadores

Por Redação

O cenário político de Gurupi se intensifica à medida que se aproximam as eleições municipais de 2024. Comandado pelo candidato a prefeito Cristiano Pisoni, o PSDB local está se posicionando como uma das forças a serem observadas no pleito deste ano. O partido apresenta uma chapa forte, com 16 candidatos a vereador e um potencial significativo para eleger pelo menos dois representantes na Câmara Municipal.

Entre os nomes que se destacam estão Alice Jorge, ex-diretora de Cooperativismo e Abastecimento da Secretaria Municipal de Abastecimento, Cooperativismo e Meio Ambiente, que atuou durante a gestão de Laurez Moreira, e Paulo César, conhecido como PC Contador. Paulo César foi eleito como suplente e chegou a ocupar por nove meses uma cadeira no legislativo municipal em 2022.

Além deles, o PSDB também conta com nomes de peso no cenário local, como Débora Pimentel, ex-conselheira tutelar, Karla Roberta, filha do técnico de futebol Carlos Magno, e Roni Cirqueira, ex-diretor do SESC em Gurupi.

O objetivo do partido é consolidar uma base forte e diversificada, apostando em lideranças com histórico de serviço público e envolvimento comunitário, buscando atrair o eleitorado gurupiense com propostas sólidas para o desenvolvimento da cidade.

Cristiano Pisoni, que lidera o grupo, se prepara para disputar a prefeitura com uma plataforma que promete renovação e inovação para Gurupi, destacando a importância de uma equipe coesa e comprometida com os anseios da população.

A expectativa é alta, e o PSDB de Gurupi entra na corrida eleitoral com confiança e determinação, buscando conquistar o apoio dos eleitores e fortalecer sua representação na Câmara Municipal.