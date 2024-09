Debate na Acig: “Pelo visto, os dois vieram apenas para fazer ataques“, Josi Nunes

Por Redação

Na noite desta sexta-feira, 27, a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), mostrou firmeza ao participar da entrevista promovida pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG). Sem se intimidar diante dos ataques dos adversários, Josi se destacou ao ser a única a apresentar propostas concretas para o futuro de Gurupi. “Pelo visto, os dois vieram apenas para fazer ataques à gestão. Eu achei que era para apresentar propostas, é uma pena”, lamentou a prefeita, referindo-se a Cristiano Pisoni (PSDB) e Eduardo Fortes (PSD).

Josi Nunes focou em responder as perguntas feitas durante a entrevista. A primeira delas, sobre o desenvolvimento econômico da cidade, a prefeita destacou a importância da geração de emprego, renda e dignidade, como já vem realizando na sua gestão, ressaltando as parcerias firmadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que resultaram na atração de novas 52 novas empresas para o Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) durante sua gestão.

“Conseguimos atrair mais empresas, por oferecermos segurança jurídica e incentivos fiscais. E vou criar um segundo parque industrial”, informou Josi.

Economia forte

A Casa do Empreendedor também foi um tema abordado na entrevista, sendo destacada pela prefeita como essencial para oferecer suporte aos micro, pequenos e grandes empresários da cidade. Ela também lembrou a criação de mais de 11 mil empresas durante sua administração, além do Prêmio Cidade Empreendedora 2024, concedido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Tocantins.

A questão das feiras livres foi abordada no que diz respeito à infraestrutura. A prefeita assumiu o compromisso de melhorar as estruturas físicas, com coberturas, e de ceder áreas nos setores Nova Fronteira e Sol Nascente, a fim de incentivar os comerciantes de forma permanente.

Outro ponto mencionado foi o projeto de um Centro de Convenções, que já está pronto e aguarda apenas a captação de recursos para ser implementado no Parque Igue do Vale ou no Parque Filó Moreira.

Ao ser questionada sobre as tributações em Gurupi, a prefeita lamentou as críticas do candidato Eduardo Fortes, já que o mesmo era vereador e nunca questionou o prefeito anterior com relação a taxa de coleta de lixo e de esgoto que sempre existiu, mas não era descrito detalhadamente na cobrança.

Mobilidade

No que diz respeito ao trânsito e à mobilidade de veículos pesados, Josi destacou a abertura da Alça Sul, que está em andamento e deverá desviar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade, ligando a BR-153 à BR-242, retirando do papel uma obra aguardada há muito tempo.

Gestão colaborativa

Nas considerações finais, Josi Nunes ressaltou a gestão colaborativa que adotou e que continuará sendo uma estratégia para atrair parceiros e gerar bons resultados em investimentos. “A minha missão é servir. Quem faz a diferença é quem ama as pessoas, e essa sou eu. Eu sei cuidar de pessoas. Por isso, apreciam e escolhem o 44, que é a opção mais preparada para Gurupi”, finalizou.

Texto: Coligação Gurupi Está em Boas Mãos

Crédito da foto: Coligação Gurupi Está em Boas Mãos