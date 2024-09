Débora Pimentel conta com apoio de seu irmão Silon Santos para fortalecer campanha rumo à Câmara de Gurupi

Candidata a vereadora pela chapa de Cristiano, Débora Pimentel destaca o papel essencial de seus apoiadores.

por Redação

Pela primeira vez, a corrida eleitoral de 2024 em Gurupi conta com a candidatura de Débora Pimentel, ex-conselheira tutelar e formada em contabilidade, que conta com o apoio de nomes importantes da cidade. Seu irmão, Silon Santos, ex-diretor de cultura e suplente de vereador, é um deles. Em defesa das famílias gurupienses, a candidata diz que está determinada a trazer novas perspectivas para o legislativo municipal.

“Ter ao meu lado pessoas como o Silon, que sempre foi uma referência para mim e para a comunidade, me fortalece ainda mais nessa caminhada. Vamos trabalhar pelas famílias de Gurupi e trazer as melhorias que tanto necessitamos. Juntos, acreditamos que podemos fazer a diferença”, destaca ela.

Silon, com sua trajetória marcada pelo incentivo à cultura local, reforça o impacto da candidatura da irmã: “Minha irmã Débora Pimentel sempre foi uma mulher de coragem e compromisso. Ela entende as dificuldades que a população enfrenta, principalmente os mais vulneráveis, e está preparada para ser uma voz ativa no legislativo”, afirma.

Débora Pimentel entrou na política motivada por sua experiência no Conselho Tutelar, onde, durante quatro anos, atuou em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. “Foi um período de muito aprendizado. O contato direto com as famílias mais vulneráveis me fez perceber o quanto a cidade precisa de representantes comprometidos com causas sociais”, explica.

Sua plataforma de campanha promete priorizar a defesa das famílias e da educação, alinhando-se aos valores que sempre nortearam sua vida. Criada em um lar cristão e com fortes raízes familiares em Gurupi, a candidata pelo PSDB se destaca no comprometimento com a comunidade. “Cresci aprendendo que o trabalho duro e o respeito ao próximo são os pilares para qualquer mudança significativa”, comenta.

Com o apoio direto de Cristiano Pisoni, que também concorre à prefeitura, e de seu irmão, Débora Pimentel reforça que a união familiar e o comprometimento comunitário são a base de sua candidatura. “Juntos, podemos transformar Gurupi em uma cidade onde todas as famílias tenham voz e vez”, conclui.