Depois de ventilar o nome de Alex da Exclusiva, Francisco Bertolino assume presidência da Comissão Provisória do MDB de Gurupi

Por Redação

Francisco Bertollino faz parte da ala tradicional do MDB de Gurupi, assim como os demais membros da Comissão Provisória, entre eles estão David Henrique Garcia e o ex-vereador Paulo Ribeiro; todos aliados da prefeita Josi Nunes (UB). No início deste mês uma suposta saída do deputado Alexandre Guimarães de Republicanos para assumir a presidência do partido no Estado, o empresário Alex da Exclusiva, aliado do deputado, antecipou o seu nome como o escolhido para assumir a Comissão Provisória em Gurupi.

O MDB é o partido com maior tradição na política de Gurupi devido ao número de filiados e de personagens fortes na história política da cidade, entre elas estão o ex-prefeito Jacinto Nunes (in memorian), a ex-deputado Dolores Nunes (in memorian) e chegou a eleger o médico Nânio Tadeu Abadalla no ano de 1997 após uma disputa jurídica partidária envolvendo o ex-prefeito, João Cruz (In memorian) que venceu nas urnas pelo MDB, mas perdeu na justiça, numa chapa que tinha Josi Nunes (PP) como vice quando e, posteriormente, ela, no MDB, chegou a presidir a Fundação Ulysses Guimarães no Tocantins, vinculado ao MDB.

“Em uma reunião no Hotel Girassol em Palmas convocada pelo governador Siqueira Campos (in memorian) foi noticiado que o MDB tinha confeccionado uma Resolução impedindo coligações com partidos ligados a Siqueira Campos. Como a prefeita Josi Nunes era do PP, do grupo de Siqueira, ela ficaria impedida de candidatar como vice de João Cruz. Enquanto isso, em Dueré o ex-prefeito Walter Moreira (ex-PP) tinha era para ter como vice Mardônio (ex-MDB) e, a pedido do Siqueira ele mudou a chapa colocando um vereador. Ao mesmo tempo o Siqueira pediu para o João Cruz tirar a professora Josi Nunes de vice para colocar o então vereador Raimundo Feitosa como vice e, João Cruz disse que que não a tiraria devido, Jacinto Nunes, pai da professora Josi Nunes ter sido muito leal a ele. Na eleição seguinte Josi Nunes se torna deputado e João Cruz foi eleitora numa avalanche de votos a prefeito de Gurupi”, lembra o ex-vereador e ex-assessor de João Cruz como deputado e prefeito.

Confira aqui no link a Certidão da Justiça Eleitoral com os novos membros da Comissão Provisória Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).