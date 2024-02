Deputado Alexandre acerta ida ao MDB e debate transição no Tocantins

da redação

O cenário político tocantinense presenciou um importante movimento nesta semana, quando o deputado federal Alexandre Guimarães anunciou sua aproximação com o MDB. Em um encontro estratégico, Guimarães discutiu os detalhes dessa transição com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi e também com o ex-governador Marcelo Miranda, presidente regional do MDB no Tocantins.

Durante a reunião com o presidente nacional do MDB, foram discutidos os termos da filiação de Guimarães ao partido, bem como os projetos e perspectivas para o futuro da legenda no estado. Além disso, o encontro proporcionou uma oportunidade para estabelecer uma relação de confiança e cooperação entre Guimarães e a cúpula nacional do MDB.

“Reunião com muita harmonia, juntado a história com a juventude. Vamos trabalhar os municípios em conjunto com critérios apontados pela nacional e anuídos pelo Presidente Marcelo e o Deputado Alexandre”, disse.