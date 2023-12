Deputado Alexandre Guimarães assumindo o MDB estadual, Alex da Exclusiva assume o diretório em Gurupi e Júnior Geo poderá disputar a prefeitura de Palmas pela sigla

Por Wesley Silas *

O deputado federal, Alexandre Guimarães recebeu o aval do Republicano do governador Wanderlei Barbosa para assumir o MDB estadual a partir de janeiro de 2024. Com a mudança, em Palmas o MDB deverá ter candidatura a prefeitura do deputado estadual Junior Geo.

“O deputado Alexandre Guimarães assumindo o MDB estadual eu assumo o MDB municipal em Gurupi. É um compromisso que eu tenho com o deputado. Considero esta sigla como referência nacional e estadual que faz parte do Centro. Agora vamos reunir com o deputado e todo nosso grupo porque ele é forte em Gurupi e o nosso projeto é criar um MDB forte em Gurupi e para isso, vamos conversar com todos que fazem parte do nosso grupo para participar do processo eleitoral. O MDB comigo em Gurupi não vamos aceitar a filiação de vereadores com mandatos ou os que já tiveram mandatos. Vamos trabalhar com uma chapa genuinamente com lideranças que não tiveram mandatos e, além disso vamos trabalhar em Gurupi com um grupo forte com o deputado federal Alexandre Guimarães e com o deputado estadual, professor Júnior Geo”, disse Alex.