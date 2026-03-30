Deputado Eduardo do Dertins formaliza filiação no União Brasil e Moisemar Marinho no PL

Por Redação

O deputado estadual Moisemar Marinho assinou a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL) nesta segunda-feira, 30, passando a integrar a legenda presidida no Tocantins pelo senador e vice-presidente do Senado Federal, Eduardo Gomes. Na mesma data, o deputado estadual Eduardo do Dertins também formalizou sua filiação ao União Brasil, declarando apoio à reeleição do senador e à pré-candidatura da professora Dorinha ao Governo do Tocantins.

A movimentação é parte de uma articulação conduzida pelo senador com parlamentares estaduais alinhados à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins. Moisemar tem atuação ligada à Polícia Civil e concentra sua base eleitoral em diferentes regiões do Estado.

Eduardo Gomes destacou que as movimentações reforçam a construção de uma base consistente para o ciclo eleitoral que se aproxima. “O Moisemar traz uma representatividade importante, especialmente na pauta de segurança pública. Ele conhece o Estado, tem relação com as bases e fortalece o trabalho que estamos fazendo de montar uma chapa competitiva para 2026. O Eduardo do Dertins também soma muito a esse projeto, e fico feliz em contar com o apoio dele à minha reeleição e à candidatura da Dorinha”, afirmou.

Na Assembleia, base se consolida

Na Assembleia Legislativa, a filiação de Moisemar se soma à nominata já confirmada pelo partido, que conta com os recém-filiados deputados Wiston Gomes e Vilmar Oliveira, além dos deputados da legenda Marcus Marcelo e Gipão.