Deputado Eduardo Fortes busca parceria com Banco Itaú para Empreendedorismo Juvenil

Por Redação

Nesta terça-feira, 25, o deputado estadual Eduardo Fortes se reuniu com um representante do Banco Itaú, Otavius Cunha, para discutir uma parceria focada no empreendedorismo juvenil em Gurupi. O deputado expressou grande preocupação com o futuro dos jovens, especialmente em relação à criação de emprego e geração de renda.

Durante o encontro, foram debatidas iniciativas semelhantes em que o Itaú já está envolvido. O banco tem um histórico de apoio a projetos de empreendedorismo e também já é apoiador do projeto Hortas Comunitárias.

Fortes destacou a importância de oferecer aos jovens de Gurupi oportunidades concretas para desenvolverem suas habilidades empresariais. “A parceria com o Itaú é uma esperança para que nossos jovens possam encontrar caminhos viáveis para suas ambições profissionais, sem precisar deixar a cidade”, afirmou o deputado.

O encontro foi considerado um passo fundamental para estabelecer uma parceria que promete transformar a realidade dos jovens empreendedores de Gurupi, oferecendo suporte e recursos essenciais para o desenvolvimento de novos negócios.