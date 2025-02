Deputado Eduardo Fortes e governador Wanderlei Barbosa defendem pautas voltadas ao fortalecimento da pecuária no Tocantins

Dedicado ao fortalecimento da pecuária e ao desenvolvimento do agronegócio, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD), que também é médico veterinário, passou o fim de semana em campo, acompanhando de perto iniciativas inovadoras no setor.

Ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), visitou no domingo, 23, a Fazenda Brilhante, propriedade do empresário Oswaldo Stival, que se destaca pelo sistema de criação de boi rotacionada, método que alia produtividade e sustentabilidade. Fortes é um incentivador das práticas modernas que impulsionam o crescimento do setor e promovem a preservação ambiental.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que, além do crescimento expressivo na exportação de grãos, o Tocantins também vem ampliando sua participação na exportação de carne bovina.

“As pessoas têm que saber que o Tocantins planta muita soja, milho, algodão, mas também está crescendo na exportação de carne”, afirmou em vídeo postado em sua rede social. (Confira)

Eduardo Fortes agradeceu a atenção do governador sobre as pautas do agro e enfatizou seu apoio ao setor agropecuário.

“Sabemos que o Tocantins hoje vive do agro, agradeço ao governador pelo olhar para esse projeto, que aumenta a demanda da pecuária e a exportação de carne que vem aumentando cada dia mais no nosso estado”, disse.

O empresário Oswaldo Stival agradeceu a visita e reforçou dizendo “que é dessa forma que a gente produz mais e agrega mais em pouco espaço”. O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, também acompanhou a visita e defendeu o modelo, que combina sustentabilidade e crescimento produtivo.

Formação em Zootecnia

Ainda no sábado, 22, o deputado participou da aula inaugural do curso gratuito de Zootecnia, ofertado pelo SENAR, com diploma reconhecido pelo MEC. O curso, com polos de formação em Almas, Arapoema, Araguaçu e Gurupi, visa qualificar profissionais para atuar no setor pecuário, alinhando conhecimento técnico e inovação ao desenvolvimento sustentável do estado. “Estou comprometido em apoiar ações que consolidam o Tocantins como um dos principais polos do agronegócio no Brasil”, garantiu Fortes.