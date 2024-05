Deputado Eduardo Fortes participa da abertura da Agrotins e entrega Comenda do Mérito do Agronegócio

Por Redação

Nesta quarta-feira, 15, o deputado Eduardo Fortes, presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, participou da abertura oficial da Agrotins, a maior feira de tecnologia agropecuária do Norte do país. O evento, que ocorre em Palmas, reuniu importantes nomes do cenário político e empresarial, como o governador Wanderlei Barbosa, o presidente da Assembleia Legislativa Amélio Cayres, e diversos empresários do agronegócio.

Fortes destacou a importância da Agrotins para o desenvolvimento do setor e parabenizou a organização pela estrutura do evento. “A Agrotins é um exemplo do que podemos alcançar quando governo, legislativo e empresários trabalham juntos. Com essa união, é possível alavancar o PIB do Tocantins por meio do agronegócio e da agroindústria”, afirmou o deputado.

Eduardo Fortes também entregou a Comenda do Mérito do Agronegócio ao empresário e agropecuarista Fausto Garcia, reconhecendo sua significativa contribuição para o setor. A feira segue até o final da semana, apresentando inovações e promovendo debates sobre o agronegócio no estado.