Deputado Estadual Eduardo Fortes divulga balanço de 2024 com destaque para investimentos e ações sociais no Tocantins

Da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes fez um balanço positivo de suas atividades ao longo de 2024, destacando ações que impulsionaram o desenvolvimento do Tocantins, com investimentos em várias áreas e ações social. O parlamentar também ressaltou o compromisso com as regiões Sul e Sudeste do estado, áreas que receberam investimentos significativos ao longo do ano.

Investimentos para o Desenvolvimento Regional

Em 2024, o deputado destinou mais de R$ 7 milhões em emendas parlamentares, focando principalmente na melhoria da infraestrutura e dos serviços de saúde para os municípios do Sul e Sudeste, com destaque para Gurupi e cidades vizinhas. Esses recursos visaram fortalecer a estrutura regional, impulsionando o crescimento econômico e social dessas localidades.

*Projetos de Sustentabilidade e Agricultura Familiar*

O ano também foi marcado por iniciativas sustentáveis. O projeto Horta Comunitária, que distribuiu mais de 150 toneladas de alimentos, foi uma das principais ações. Além disso, Eduardo Fortes incentivou a agricultura familiar com o plantio de dois hectares de mandioca irrigada. Outro marco importante foi o investimento de R$ 600 mil no Parque Ecológico de Gurupi, que promete ser um novo ponto de lazer e preservação ambiental para a comunidade local.

*Saúde e Assistência Social: Avanços e Compromisso com a População*

Na área da saúde, a Casa de Apoio de Gurupi foi um dos destaques, com a realização de 25 mil atendimentos a pacientes em tratamento médico. Também está em andamento a construção de uma nova unidade de apoio em Palmas, ampliando o alcance do projeto. Além disso, foi garantido um investimento de R$ 1,5 milhão para a construção da primeira UPA Veterinária do Tocantins, uma iniciativa pioneira que visa a saúde e o bem-estar dos animais no estado.

*Ações de Solidariedade e Inclusão Social*

O compromisso com as causas sociais também se manteve forte ao longo do ano. Através do Sopão Solidário e da Festa de Páscoa na Horta, Eduardo Fortes levou apoio e momentos de confraternização a comunidades em situação de vulnerabilidade. Essas ações reforçam a missão do deputado de promover a inclusão social e garantir qualidade de vida para as populações mais carentes.

*Defesa da Causa Animal*

Outro ponto importante no balanço de 2024 foi a atuação de Eduardo Fortes em defesa dos direitos dos animais. Durante o ano, o deputado foi responsável pela sanção de diversas leis voltadas à proteção animal, fortalecendo as políticas públicas nesse setor e promovendo o bem-estar dos animais no Tocantins.

*Esporte e Juventude: Investindo no Futuro*

O programa Atleta do Amanhã, iniciativa do deputado para incentivar a prática esportiva entre os jovens, também figurou entre as ações de destaque. O projeto oferece aos jovens do estado a oportunidade de desenvolver habilidades esportivas e, ao mesmo tempo, promove a inclusão social e o fortalecimento da cidadania.

*Perspectivas para o Futuro*

Ao fazer um balanço de 2024, Eduardo Fortes expressou sua gratidão à população tocantinense: “Este foi um ano de grandes desafios e vitórias. Agradeço imensamente pelo carinho, pela confiança e por cada abraço recebido. Estou mais motivado do que nunca a seguir trabalhando por um Tocantins mais justo e desenvolvido.”

Com o compromisso de continuar seu trabalho em prol do Tocantins, Eduardo Fortes encerra 2024 com a certeza de que a luta por um estado mais forte e sustentável deve seguir.