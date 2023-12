Deputado estadual Eduardo Fortes é destaque pelo novo jeito de fazer política

Via Ascom

Do discurso para a prática, o deputado estadual Eduardo Fortes está fazendo a diferença na política tocantinense e na vida de milhares de famílias. “Nunca fiz da política uma profissão, mas uma missão de serviço ao bem comum. Um compromisso claro para com projetos sociais, instituições e empresas comprometidas com o crescimento e desenvolvimento do Estado e a geração de emprego e renda”, pontuou ele.

Sempre um passo a frente, Eduardo Fortes não mede esforços para atender a comunidade e para isso inova nas parcerias, é exemplo ao realizar projetos exitosos, coloca a mão na massa e mostra com fazer. Somente em 2023, por exemplo, com o projeto Horta Comunitária atendeu mais 50 mil famílias, distribuído mais 150 toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças.

“Agradeço imensamente a cada parceiro e apoiador dos nossos projetos sociais que realizamos há vários anos. Com os projetos Casa de Apoio Nova Esperança, Sopão Solidário e Atleta do Amanhã também estamos atendendo outras milhares famílias e unindo empresários, parceiros e voluntários. Seguimos assim de mãos das com a população buscando sempre atender as suas reais necessidades”, detalhou ele.

Legislativo

Há quase um ano no legislativo estadual, Eduardo Fortes também está fazendo a diferença e representa com orgulho as regiões Sul e Sudeste e todo o Tocantins. Deputado atuante, é presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, primeira criada na história da Assembleia Legislativa do Tocantins; propôs projetos de lei e requerimentos nas áreas de infraestrutura, saúde, combate à fome, agroindústria, geração de emprego e renda e causa animal.

“Leitos de UTI infantil no hospital Regional de Gurupi, implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins, construção e recuperação de estradas, implantação de parque com pista de caminhada no Campus da UFT em Gurupi e de hortas comunitárias em todos os municípios tocantinenses são apenas algumas das nossas propostas já aprovadas e com recursos garantidos para serem concretizadas”, comemorou ele.

Causa Animal

Como defensor da Causa Animal, Eduardo Fortes criou também o Dia Estadual

da Adoção Animal, além de leis que vão garantir alimentos e água aos animais em espaço público e a permanência de animais de estimação em casas de repouso, asilos, clínicas geriátricas em ambientes públicos e privados.

Também teve emenda aditiva à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2024 que garante a realização de estudos para implantação de Hospital Veterinário em Palmas, Araguaína e

Gurupi. “Uma iniciativa nossa que vai permitir efetivamente a implementação de hospitais veterinários. É um importante equipamento na assistência aos animais, atendendo, sobretudo, os que estão sob a guarda de tutores e cuidadores mais carentes. É uma maneira democratizar a assistência veterinária no Estado”, disse.

“Mais uma vez agradeço a confiança cada um de vocês. Em 2024 vamos seguir trabalhando por todos e pelo fortalecimento do nosso Tocantis”, concluiu ele.