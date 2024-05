Deputado Federal Alexandre Guimarães declara apoio à pré-candidatura de Jailton Bezerra em Dianópolis

Da redação

Na manhã desta sexta-feira, 24, o deputado federal e presidente estadual do MDB, Alexandre Guimarães, esteve em Dianópolis, onde participou de reunião com o pré-candidato a prefeito Jailton Bezerra e pré-candidato a vice-prefeito, André Cavalari, declarando apoio ao projeto de transformação do grupo para a Terra das Dianas.

O encontro aconteceu no setor Campo Velho, com a presença de lideranças políticas, a exemplo do articulador Djalma Parente, pré-candidatos a vereadores e comunidade.

Em suas palavras, o deputado enfatizou o compromisso do pré-candidato a prefeito, Jailton Bezerra com Dianópolis e afirmou. “Uma alegria muito grande estar aqui em Dianópolis, agradecer a Deus por essa oportunidade de chegar nessa cidade e poder reencontrar amigos, onde agradeço a votação expressiva que obtivemos aqui. Estou aqui para validar a personalidade do amigo Jailton Bezerra que é sem sombra de dúvidas, um dos candidatos que possuem maior reserva de capacidade maior de gerir um município. É um líder preparado e entende muito bem o que é gestão pública, pois na Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), tem um trabalho de excelência com validação unânime por todos os prefeitos do Tocantins, que reconhecem o trabalho que ele faz. E isso também é credenciado pelo governador Wanderley Barbosa, pelo grupo do Republicanos que reconhece a capacidade de gestão do Jailton Bezerra. E não tenho dúvidas que será reconhecido também pela sociedade dianopolina”, enfatizou.

O deputado reforçou em suas palavras o compromisso de Jailton com Dianópolis. “Jailton tem suas origens e sempre buscou parcerias para Dianópolis, mesmo trabalhando em prol dos 139 municípios do estado na ATM, nunca negou ou esqueceu suas origens. Não são todas as pessoas que têm a oportunidade que Jailton tem, que é estar no estado inteiro e dialogar com todos os líderes, mesmo assim, ele não pensa e nunca pensou em sua individualidade. Ele tem todo esse prestígio dentro do estado inteiro, mas, o sentimento dele é de construir e transformar Dianópolis. E é isso que precisa ser engrandecido e quem ganha com isso é sociedade dianopolina, é nós que promovemos a boa política que vai poder contar com uma referência como você, fazendo a diferença no processo político eleitoral e é exatamente por isso que estou aqui, ao lado de Jailton e André e dizer que vamos estar juntos nessa pré-campanha, na caminhada de campanha, mas, acima de tudo, estaremos unidos a você e a comunidade de Dianópolis para juntos escrevermos uma história de transformação no seu mandato”, finalizou.

Em suas palavras, o pré-candidato Jailton Bezerra agradeceu. “A nossa história é de grandes parcerias em todo o estado do Tocantins. Esse apoio do amigo Alexandre Guimarães nos deixa muito felizes, pois temos muito em comum e os nossos valores e princípios sempre nos uniram no mesmo propósito que é a gestão pública com compromisso e responsabilidade. Nosso grupo tem recebido apoios muito importantes que vão somar e agregar muito no projeto de transformação que estamos construindo juntos para Dianópolis. Nossa cidade, nossa gente merece o nosso melhor e ao lado dos nossos líderes políticos, nossos pré-candidatos a vereadores, vamos construir essa Dianópolis que queremos”, argumentou.

Grupo

O grupo de Jailton Bezerra prepara o lançamento da pré-campanha para prefeito com 36 pré-candidatos a vereadores, formando três chapas, compostas pelos partidos PP, PRD e Republicanos.

Jailton Bezerra tem o apoio do governador Wanderlei Barbosa e além do apoio do deputado Alexandre Guimarães, o grupo tem também o apoio dos deputados federais, Antônio Andrade, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Ricardo Ayres, dos deputados estaduais Amélio Cayres, presidente da Assembleia Legislativa, Cleiton Cardoso, Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins, Fabion Gomes, Jair Farias, Janad Valcari, Léo Barbosa, Luciano Oliveira, Moisemar Marinho e Wiston Gomes, e de outras lideranças políticas.