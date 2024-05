Deputado Federal Alexandre Guimarães declara apoio para a pré-candidata a prefeita de Cariri, Ivonete Pereira e afirma “é a vez da mulher”

Por Redação

Na tarde desta quinta-feira, 9, na sede do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Palmas, o Deputado Federal, Alexandre Guimarães (MDB), recebeu a pré-candidata a prefeita de Cariri, Ivonete Pereira (Republicanos) e confirmou apoio ao projeto da ex-vereadora que tem também o apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Ao lado da pré-candidata, e da presidente do MDB em Cariri, Katielle Rodrigues e a vice-presidente, Janaína Rodrigues, o deputado, declarou. “Estou aqui ao lado dessa mulher, que é uma referência em Cariri e não tenho dúvidas, estarei neste time de mulheres de coragem, de vontade, de querer fazer uma Cariri cada vez melhor. Vou estar no palanque não apenas no período de pré-campanha e campanha, mas, estarei junto, no seu mandado, entregando condições para ela fazer o melhor governo para Cariri. Conte comigo e vamos juntos”, declarou.

Em suas palavras a pré-candidata agradeceu. “Muito feliz e grata com mais esse apoio que chega para fortalecer ainda mais o nosso projeto por Cariri. Ao lado deste deputado que também é um amigo pessoal, que tenho como referência por ser um parlamentar municipalista e que sempre está buscando fortalecer os 139 municípios do nosso estado, vamos trabalhar para fazer da nossa querida Cariri uma referência no Sul do Tocantins”, destacou Ivonete Pereira.