Deputado Gutierres encerra primeiro ano de mandato com projetos socioeconômicos, 14 projetos de lei e 94 requerimentos

Por Redação

O Deputado Estadual Gutierres Torquato tornou-se referência em trabalho e determinação durante seu primeiro ano de mandato, deixando uma marca significativa em importantes setores para o desenvolvimento do estado. Sua atuação destacou-se especialmente nas áreas da saúde e do agronegócio, mostrando comprometimento com a população.

Ao fazer um balanço positivo de sua intensa atividade parlamentar, o deputado anunciou a apresentação de 14 projetos de lei e 94 requerimentos, demonstrando sua dedicação em buscar soluções para as demandas da sociedade tocantinense. Dentre os projetos apresentados, destacam-se iniciativas relevantes como a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista, a solicitação do Centro de Equoterapia em parceria com a PM e a chegada de um aparelho de videolaparoscopia para o Hospital Regional de Gurupi (HRG) através de solicitação do deputado.

Além disso, ações importantes foram realizadas através do Instituto Gratidão Tocantins, criado pelo deputado para atender a população e agradecer a oportunidade de representar está no legislativo. Cem casais foram atendidos no maior Casamento Comunitário que o estado já viu, 360 pessoas transformaram suas vidas com as cirurgias de pterígio e catarata através do programa “Enxerga Tocantins” e várias crianças e adolescentes forma atendidos no programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”.

Além disso, o deputado reforçou seu compromisso com o setor agrícola ao criar a Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) e defendeu a classe solicitando a redução da alíquota do gado para saídas interestaduais e solicitou a implantação de pauta eletrônica para produtos do agro com prazo de cálculo de 30 dias.

O deputado Gutierres não apenas se destacou nas atividades legislativas, mas, também assumiu papéis de grande responsabilidade ao entrar para a Assembleia Legislativa, assumindo a 2ª vice-presidência e a tesouraria da União Parlamentar do Mercosul (UPM). Essas nomeações refletem o reconhecimento de sua competência e liderança não apenas a nível estadual, mas também em âmbito internacional.

Ao encerrar este capítulo marcante do primeiro ano de seu mandato, o deputado Gutierres Torquato reitera seu compromisso com a representação efetiva dos interesses da população tocantinense.

“Esse foi o primeiro ano de um trabalho e continuaremos mostrando nosso foco e comprometimento com o bem público e com a população tocantinense. Agradeço a oportunidade a mim dada e a agradeço minha equipe por trabalhar incansavelmente comigo e buscar atender as demandas de todo o Tocantins”, afirmou Gutierres.

O ano de 2023, sem dúvida, marca o início de uma trajetória política significativa e promissora para deputado Gutierres Torquato.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato