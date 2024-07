Deputado Gutierres Torquato e prefeito Levi de Santa Rosa levam a primeira agência do banco Sicoob a Santa Rosa do Tocantins

Da redação

No último sábado, 06, o deputado estadual Gutierres Torquato, juntamente com o prefeito Levi de Santa Rosa, assinaram o pedido para a instalação da primeira agência do banco cooperativista Sicoob em Santa Rosa do Tocantins. O ato, realizado em parceria com o presidente do Sicoob, Gilberto Morais, marca um importante avanço para a economia local e a geração de oportunidades na região.

O deputado Gutierres Torquato destacou a relevância do Sicoob no cenário econômico do estado do Tocantins. “Esse banco, que tem crescido tanto e ganhado força e credibilidade no estado, é uma instituição importante para os negócios, gerando inúmeras oportunidades. A chegada do Sicoob a Santa Rosa irá movimentar o agronegócio e gerar ainda mais oportunidades para nossa população,” afirmou Gutierres.

Santa Rosa do Tocantins possui um grande potencial no agronegócio, com produção significativa de grãos, pecuária e outras atividades agrícolas que são essenciais para a economia local. A nova agência do Sicoob facilitará o acesso a crédito e serviços financeiros, impulsionando ainda mais esse setor vital.

Ao lado do presidente do Sicoob, Gilberto Morais, e do prefeito Levi de Santa Rosa, o deputado anunciou que a agência do Sicoob começará a operar em um prazo de três meses, com a expectativa de ter a instalação definitiva concluída em um ano. Essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada visa fortalecer a economia local e proporcionar mais recursos e serviços financeiros acessíveis à comunidade.

O prefeito Levi de Santa Rosa também ressaltou a importância dessa conquista para o município. “A chegada do Sicoob representa um marco no desenvolvimento econômico de Santa Rosa. Estamos muito felizes em poder proporcionar essa novidade para nossa cidade, que certamente trará muitos benefícios para nossos cidadãos e para o setor produtivo local,” disse Levi.

A nova agência do Sicoob em Santa Rosa do Tocantins é aguardada com grande expectativa, prometendo impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.