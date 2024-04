Dertins não é mais o líder do governo na Aleto e novo nome será anunciado nos próximos dias

da redação

O deputado estadual Eduardo do Dertins (Cidadania) já não é mais o líder do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na Assembleia. O presidente do Legislativo, deputado Amélio Cayres (Republicanos) já foi oficiado da decisão do governador na semana passada. Nos próximos dias, Wanderlei vai reunir os parlamentares da base para discutir um novo nome para a função.

Conforme o jornalista Cleber Toledo, o governador não ficou nem um pouco satisfeito de ver seu líder na Aleto declarar apoio à reeleição do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (UB), adversário do pré-candidato do Palácio, o deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos).