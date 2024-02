Dertins prestigia lançamento de pré-candidatura do vereador Zezinho da Lafiche e é sondado para apoiar reeleição de Josi Nunes

da redação

Nesta última segunda-feira, 05, o deputado estadual Eduardo do Dertins marcou presença no lançamento da pré-candidatura à reeleição do vereador Zezinho da Lafiche. Durante o evento, foram abordadas questões relacionadas à política municipal. Nesse contexto, o deputado Eduardo do Dertins foi sondado por lideranças presentes para apoiar a reeleição da prefeita Josi Nunes em 2024.

O vereador Zezinho da Lafiche, ao lançar sua pré-candidatura à reeleição, destacou a importância de contar com o apoio do deputado Eduardo do Dertins e juntos buscar avanços para o município.