Desafio: Eli Borges articula pré-candidatura ao Senado com foco no eleitorado evangélico e apoio de 80 prefeitos no Tocantins

A pré-candidatura de Eli Borges evidencia como a identidade religiosa e a pauta de costumes continuam a ser eixos centrais de mobilização política no Tocantins. A tentativa de canalizar o voto de quase 400 mil cidadãos evangélicos reflete um fenômeno de estreitamento de laços entre lideranças eclesiásticas e mandatos legislativos. Contudo, a eficácia dessa estratégia dependerá da capacidade do candidato de equilibrar o discurso conservador com o atendimento às demandas socioeconômicas urgentes dos municípios, em um eleitorado que, embora compartilhe da mesma fé, apresenta necessidades sociais diversas.

Por Wesley Silas

O deputado federal Eli Borges oficializou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Tocantins. O anúncio ocorreu após o ato de sua filiação ao partido Republicanos, sob a liderança do governador Wanderlei Barbosa. O parlamentar entra na disputa por uma das duas vagas disponíveis na bancada tocantinense, estruturando sua estratégia política na consolidação de uma base de prefeitos no interior e no diálogo direto com o expressivo eleitorado religioso do estado.

Articulação municipal e apoio do Palácio Araguaia

A pré-candidatura de Eli Borges conta com o aval direto do governador Wanderlei Barbosa. No âmbito municipal, o parlamentar angariou o apoio formal de mais de 80 prefeitos dos 139 municípios do estado, além de diversas lideranças regionais e comunitárias. Essa capilaridade no interior é apontada pela coordenação política como um dos principais sustentáculos para viabilizar a campanha em um cenário eleitoral pulverizado.

O desafio de mobilizar 396 mil eleitores evangélicos

O principal desafio prático da pré-candidatura de Eli Borges será convencer e mobilizar os 396.908 evangélicos existentes no Tocantins. Para converter esse potencial demográfico em votos e consolidar sua viabilidade, o deputado terá que consolidar o apoio do pastor Amarildo Martins da Silva, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus Nação Madureira no Tocantins (CONEMAD-TO), que lidera a maior denominação evangélica do estado.

A articulação visa fortalecer a Frente Parlamentar Evangélica (FPE) no Senado Federal, cuja missão é defender pautas de costumes e valores conservadores no Congresso Nacional. Atualmente, a FPE é presidida pelo senador Carlos Viana (PSD-MG) e conta com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) como vice-presidente.

Cenário eleitoral competitivo no Tocantins

A disputa pelas duas vagas ao Senado no Tocantins apresenta um quadro complexo e com múltiplos concorrentes de peso político. Entre os potenciais candidatos que dividem o cenário estão a deputada Professora Dorinha (UB), o senador Eduardo Gomes (PL), o deputado federal Carlos Gaguim (UB), Ronaldo Dimas (Podemos) e a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo (Podemos). Também figuram no páreo o senador Irajá Abreu (PSD), o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), Fábio Ribeiro (Rede) e Bernadete Aparecida (PSOL).