Desafio: “Farei no primeiro ano de mandato o que a prefeita não fez em três anos e meio de mandato’ declarou Eduardo Fortes durante visita ao Waldir Lins

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, acompanhado de seu vice, Juarez Moreira, visitou uma área no setor Waldir Lins, conhecida por concentrar em torno de 20 oficinas de caminhões. A região, que é um ponto de passagem frequente de caminhoneiros, enfrenta há anos o problema da poeira causada por um terreno de terrão sem infraestrutura localizado em frente às oficinas.

Durante o encontro com os mecânicos que atuam no local, Fortes ouviu as reclamações sobre as condições precárias de trabalho. De acordo com os mecânicos, a poeira levanta toda vez que um caminhão passa, atrapalhando o serviço e afastando os clientes.

Eduardo Fortes se comprometeu a organizar a área caso seja eleito.

”Aqui é a entrada da cidade e precisamos valorizar essa região. Em nossa gestão, vamos transformar esse terreno em um pátio para caminhoneiros, onde eles poderão estacionar, dormir e descansar. Em um ano, farei muito mais do que a atual gestão fez em três anos e meio. Porque dinheiro tem e é possível fazer”, afirmou o candidato.

O mecânico, Itamar Pereira Gomes, que trabalha no local há 25 anos, relatou sua história sobre o local. “Depois que o posto de combustível foi desativado há cerca de 15 anos, a poeira se tornou um problema constante. Esperamos que, com a gestão de Eduardo, esse terreno seja regularizado e possamos trabalhar com tranquilidade e respeitando nossa saúde”, desabafou.

A promessa de Eduardo Fortes de revitalizar a área foi recebida com esperança pelos mecânicos, que veem na iniciativa uma oportunidade de melhorar a qualidade de trabalho e a aparência da entrada de Gurupi.

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

