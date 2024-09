Desempenho positivo dos prefeitos nas maiores cidades do Tocantins tem sido um fator decisivo para suas respectivas reeleições

Por Redação

Em Araguaína a vitória de Wagner Rodrigues caminha para se consolidar num índice multo alto de aprovação de sua gestão. Araguaína conquistou uma série de melhorias em sua infraestrutura urbana e um equilíbrio exemplar em suas finanças. Consolidou de vez como um polo regional de desenvolvimento com ofertas de empregos e bons serviços públicos. Isso torna difícil uma mudança na condução do destino do município, mesmo considerando a capacidade do concorrente Jorge Frederico. É um bom político, mas na hora errada para galgar a prefeitura.

Em Paraíso do Tocantins a aprovação do prefeito Celso Moraes (MDB) chega a estratosférica marca de 73 por cento na pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, conforme mostrou a revista Veja. Além da arrojada administração que vem desempenhando, soma-se a sua incrível simpatia junto a população local. É um político muito jovem que entrou no cenário local com muito carisma e uma das promessas no cenário estadual. O seu concorrente também é um político bastante capaz e experimentado. Damaso é também um empresário bem sucedido e daria com certeza, um bom administrador para Paraíso. Mas também está candidato na hora errada.

Porto Nacional vem se destacando no cenário do estado com um crescimento meteórico em sua economia. Se transformou num grande polo do Agronegócio e de logística. Agroindústrias e o polo ferroviário de Luzimangues estão dando forte impulso ao município. Ronivon tem dado conta do recado e conduzido o município dentro da normalidade administrativa o que o coloca como um franco favorito para à reeleição.

Gurupi é outro grande polo regional, conforme mostrou também a último levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, também divulgado na Revista Veja nesta semana, aponta chances da gestão municipal permanecer nas mãos da atual prefeita Josi Nunes, caso mantenha os indicativos das pesquisas. Um pouco mais tardio, mas o volume de suas obras é assustador, pois está pavimentando e repavimentando a cidade com asfalto usinado recuperando praticamente toda malha urbana. Está investindo 100 milhões de reais obtidos de financiamento graças ao equilíbrio fiscal que conseguiu alcançar nas contas do município. Praças, rodoviária e ainda obras federais que margeiam a cidade transformou o município num gigante canteiro de obras. Seus concorrentes também não foram felizes com a época de concorrer com uma gestora que está dando certo.

Efeito Janda Valcari em Palmas

Em Palmas a atual gestora Cinthia Ribeiro (PSDB) encerra seu mandato de seis anos com chave de ouro. Caso fosse reeleição praticamente era imbatível. Mas é o fim do mandato e votos não se transfere com facilidade. O município entra na era dos dois turnos e tudo indica que isso vai acontecer. Somente no segundo turno será possível indicar quem poderá ser o futuro gestor ou gestora. O primeiro turno é apenas um degrau para deixar dois concorrentes para trás e seguir com os dois mais votados. A candidatura apoiada pelo Governador Wanderlei Deputada Janda Valcari, pelos índices estatísticos tem sua vaga assegurada no segundo turno. Eduardo Siqueira e o Deputado Júnior Geo degladiam pela segunda vaga. Vamos aguardar o desenrolar da campanha.

Enfim, gestão eficiente somado ao desempenho pessoal tem sido a tônica dos atuais prefeitos dos maiores municípios. Isso indica um potencial de maturidade, inclusive consolidando as candidaturas dos atuais concorrentes de oposição para o próximo pleito em 2026.

No cenário estadual o Governador Wanderlei Barbosa se vê numa sinuca de bico como diz o ditado. Por ser próximo a todos os prefeitos e ainda ser amigo dos concorrentes de oposição, que na maioria foram colegas de parlamento fica difícil tomar uma posição concreta para não magoar alguns. Melhor é ajudar a todos de forma discreta e buscar todos para a mesma mesa após 6 de outubro.