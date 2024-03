Diogo Cunha lança pré-candidatura em Lagoa da Confusão pelo PSD

da redação

O jovem comunicador e empreendedor Diogo Cunha lançou seu nome como pré-candidato a prefeito em Lagoa da Confusão pelo Partido Social Democrático (PSD), comandado no estado pelo senador Irajá.

“Sinto-me capacitado para colocar o nome à disposição da população, a partir de agora vamos ouvir a população para criarmos juntos o plano de governo”, declarou o novo pré-candidato.

Cunha também comentou sobre as possíveis alianças e sua trajetória política. “Em relação às alianças políticas e apoios no município, não vejo dificuldades, tenho um bom relacionamento com a população, no comércio e líderes políticos. Participei da coordenação das campanhas de 2016 e 2020 no município, então tive em dois momentos diferentes serviço prestado em grupos políticos distintos do município. Em nível estadual e nacional também tenho um excelente trânsito para buscar os apoios necessários para o município sendo eleito”, afirmou.

O pré-candidato Diogo Cunha afirmou que o principal objetivo a partir de agora é conversar diariamente com a população e buscar musculatura para ter um nome competitivo até as convenções partidárias.