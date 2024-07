Do PL, Barcelos é um dos nomes cotados para vice de Josi Nunes

Da redação

Carlos Barcelos, filiado ao Partido Liberal (PL), é um dos nomes cotados para assumir a posição de vice-prefeito na chapa da prefeita Josi Nunes. Nos bastidores, Barcelos é um dos nomes da preferência do senador Eduardo Gomes, presidente do PL, partido que vai indicar o nome do vice.

Com uma longa trajetória na política, Barcelos possui vasta experiência e um histórico de importantes contribuições para o desenvolvimento de Gurupi.

Barcelos foi deputado constituinte e ocupou o cargo de vice-prefeito nas gestões de João Cruz e Alexandre Abdala. Além disso, atuou como Secretário de Habitação na administração 2013/2016, onde foi importante no Programa Minha Casa Minha Vida em Gurupi. Durante sua gestão, foram entregues os conjuntos habitacionais Campo Belo, João Lisboa e Madrid, o maior projeto habitacional da cidade.