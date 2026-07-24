Dorinha anuncia prefeito Paulo Roberto como coordenador de campanha no Sudeste do Tocantins

da redação
A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, confirmou o prefeito de Taguatinga, Paulo Roberto, como um dos coordenadores regionais de sua pré-campanha para as eleições de 2026. O gestor será responsável pela coordenação política da região Sudeste do Estado, reforçando a estratégia de ampliar a articulação com lideranças municipais e fortalecer a presença do grupo na região. O anúncio foi feito durante agenda política da pré-candidata, que destacou a experiência administrativa do prefeito e sua atuação junto aos municípios.
Ao agradecer a confiança, Paulo Roberto afirmou que trabalhará para fortalecer o projeto político liderado por Dorinha. “Temos certeza de que vamos ajudar ela a conduzir, a chegar ao Governo do Estado. Estou sendo indicado por ela para uma das coordenações do Sudeste e vamos fazer um belo trabalho, conquistar uma grande vitória, porque a nossa senadora é capacitada, organizada, tem credibilidade e uma história que a credencia para governar o Tocantins”, declarou. Dorinha também ressaltou a escolha do prefeito. “Paulo Roberto vai coordenar o Sudeste, fortalecer o trabalho que temos na região, onde destinamos muitos recursos. Quero parabenizá-lo pela gestão e pelo trabalho. Vamos contar com seu preparo, responsabilidade e dedicação nessa caminhada”, afirmou.