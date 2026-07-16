DORINHA ENTRA NO PALANQUE: A ENGENHARIA POLÍTICA POR TRÁS DO APOIO EM ARAGUAÍNA

Por Wesley Silas A senadora Professora Dorinha (UB) teve a pré-candidatura ao Governo do Tocantins oficializada na noite de 15 de julho durante evento no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína. O ato reuniu seis partidos e lideranças de diferentes regiões do Estado, consolidando a aliança autodenominada “União pelo Tocantins”.

As falas do palanque

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, formalizou o apoio e declarou: “Daqui para frente, ela não é só senadora, e sim a nossa pré-candidata a governadora”. O gesto tem peso estratégico: Araguaína é o segundo maior colégio eleitoral do Tocantins.

O governador Wanderlei Barbosa adotou tom de mobilização e afirmou: “Daqui pra frente é pé na estrada e olho no olho pra ter Dorinha governadora”. A declaração sinaliza a transferência do capital político do atual governo para a candidatura da senadora.

O senador Eduardo Gomes convocou aliados ao corpo a corpo: “Vamos ganhar esse Estado de amigo a amigo em prol de Dorinha”.

O deputado federal Carlos Gaguim aproveitou o evento para lançar sua pré-candidatura ao Senado e declarou: “Não acredito em pesquisa de marketing. Acredito na pesquisa do trabalho”.

Os sinais do palanque

A escolha de Araguaína como palco do lançamento não é casual. O movimento do grupo visa interiorizar a campanha e dar a Wagner Rodrigues o protagonismo de fiador da aliança no norte do Estado. A presença simultânea de Wanderlei, Eduardo Gomes, Gaguim, Ronaldo Dimas e Eli Borges no mesmo palanque projeta unidade, mas escancara um desafio: são três pré-candidatos ao Senado na mesma chapa.

Travessia para o discurso de palanque.