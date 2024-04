Dr. Maurício Nauar está sendo cogitado como um possível vice da prefeita Josi Nunes

Por Wesley Silas

O renomado médico e ex-vereador Maurício Nauar (PDT) ostenta em seu histórico político vitórias expressivas, como uma votação significativa para o cargo de vereador, e conta com o apoio de sua esposa, Marilis Fernandes, que seguiu seus passos na carreira política, estando ambos ligados ao vice-governador Laurez Moreira (PDT). A revelação sobre sua proximidade com o grupo da prefeita Josi Nunes (UB) surpreendeu a todos. Em declaração ao portal Atitude, foi direto e firme ao afirmar: “Estamos em negociação” sobre sua possível indicação como vice da prefeita e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes.

Maurício Nauar se filiou ao PDT em abril de 2022 e, a convite do vice-governador Laurez Moreira, lançou-se como candidato a deputado estadual, conquistando a quarta posição em Gurupi, ficando atrás apenas dos deputados Eduardo Fortes (PSD), do suplente de deputado e vice-prefeito Gleydson Nato e do deputado Gutierres Torquato (PDT).

Fake News

Em meio a um cenário repleto de notícias falsas nos bastidores, como a suposta mudança de partido do empresário Oswaldo Stival e sua saída do PSB, que é presidido pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, para se filiar ao PDT, tudo não passou de uma informação enganosa – ou seja, uma típica Fake News.

Janela Partidária

Enquanto os partidos correm contra o tempo para montar uma chapa forte e eleger o maior número possível de vereadores, os potenciais candidatos precisam estar atentos para evitar equívocos. O prazo para a Janela Partidária se encerra nesta sexta-feira, dia 05, e é destinado aos ocupantes de cargos eletivos obtidos em pleitos proporcionais. Já aqueles cidadãos que não possuem mandato e almejam concorrer nas eleições de 2024 devem se filiar a um partido até o dia 6 de abril.

Mudança de domicílio eleitoral

O prazo para os candidatos transferirem seu domicílio eleitoral, como é o caso do presidente da Câmara de Gurupi, vereador Valdonio Rodrigues, que pretende se candidatar a prefeito de Cariri, encerra-se nesta sexta-feira, 5 de abril, para efetuar a mudança de zona eleitoral.

No Brasil, os candidatos têm até 6 meses antes das eleições para solicitar a alteração de seu domicílio eleitoral. Essa solicitação deve ser realizada junto ao cartório eleitoral responsável pela zona eleitoral do novo endereço do candidato.

Para obter mais informações sobre prazos e procedimentos relativos à mudança de domicílio eleitoral para candidatos, recomendamos consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou entrar em contato com o cartório eleitoral de sua região.