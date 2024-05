Dr. Pedro Noleto (PDT) esta inelegível, mas insiste sua pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins

Por Wesley Silas

O médico Dr. Pedro Noleto, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), está com sua candidatura à Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins comprometida devido a sua inelegibilidade. Seu nome consta na lista dos inelegíveis, o que legalmente o impede de avançar com a pré-candidatura.

De acordo com uma decisão do Tribunal Regional Federal, Dr. Pedro Noleto foi condenado em uma ação penal e declarado inelegível por oito anos. A condenação diz respeito ao crime de falsidade ideológica, conforme descrito no artigo 299 do Código Penal. A sentença estabelece que o período de inelegibilidade de oito anos deve ser contado a partir do cumprimento da pena.

Apesar da decisão judicial e da inelegibilidade que vigora até 2028, Dr. Pedro Noleto insiste na sua pré-candidatura. As implicações dessa insistência são uma questão relevante para o cenário político local, já que desafia os preceitos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.