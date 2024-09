Durante carreata histórica em Dianópolis, Léo Barbosa destaca compromisso com o município e afirma “Jailton e André vão transformar Dianópolis”

Por Redação

Na noite desta quinta-feira, 12, o deputado Léo Barbosa (Republcianos), reafirmou seu compromisso com Jailton e André Cavalari, ao finalizar sua participação na carreata da Coligação “, que aconteceu no início da noite de hoje.

”É uma grande alegria estar aqui hoje, participando desta caminhada e percebendo a imensa vontade do povo de Dianópolis em transformar a sua cidade. O que vimos aqui hoje, é uma demonstração clara de que a população deseja uma Dianópolis melhor”, disse.

O deputado continuou. “Um bom prefeito é aquele que cuida da cidade por inteiro, que se preocupa com cada canto, cada ponta da cidade. É fundamental levar asfalto e iluminação em LED para todos os setores, não apenas no centro da cidade, como vemos aqui hoje. O bom prefeito precisa garantir que cada bairro tenha as condições necessárias para prosperar. Observamos que muitas quadras esportivas carecem de iluminação e de cuidados ao percorrer essa cidade hoje. É essencial que, ao realizarmos obras, também resgatem os sonhos da comunidade”, afirmou.

“Fico feliz em ver que o povo está consciente e que essa grande carreata hoje, mostra a manifestação de apoio, demonstrando a importância do projeto de Jailton e seu vice, André Cavalari. André já transformou a saúde do hospital estadual, e agora, juntos, eles têm a capacidade de fazer uma gestão ainda melhor”, afirmou.

Léo Barbosa finalizou suas palavras afirmando. “Queremos uma administração incisiva, que valorize nossos professores, que cuide das escolas e, acima de tudo, que cuide do povo. É hora de juntos construir um futuro promissor para Dianópolis. E esse futuro é com Jailton e André Cavalari. Essa gestão terá todo o nosso apoio e compromisso para transformar Dianópolis”, finalizou.