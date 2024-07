Durante encontro do Podemos Mulher, esposa de Eduardo Siqueira Campos promete seguir os passos deixados por dona Aureny

da redação

Durante encontro do Podemos Mulher de Palmas, realizado neste últim final de semana, Pollyanna Marques, esposa do pré-candidato a prefeito, Eduardo Siqueira, relembrou o legado deixado por dona Aureny Siqueira Campos e prometeu seguir seus passos na construção de uma cidade melhor.

“Minha sogra fez muito pelo Tocantins e por Palmas. E é através do que eu aprendi com ela que nós vamos fazer muito mais. E como a minha sogra, eu quero assumir esse papel que é cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Eu não quero títulos, eu quero assegurar um trabalho que beneficie a todos e que Palmas não vai esquecer, assim como não esqueceu os de Dona Aureny”, afirma.

O evento reuniu centenas de participantes e contou com a presença das pré-candidatas a vereadoras Missionária Débora Guedes, Valtonia, Mary Cats, Patrícia Macena, Gabi do Povo, Françoise Nunes e Mariluce Sousa, que tiveram a oportunidade de compartilhar suas propostas e discutir soluções para os problemas enfrentados no município.

Entre os presentes, o pré-candidato a vice-prefeito, Pastor Carlos Eduardo Veloso (AGIR), com sua esposa dona Cinthia Velozo, reforçou a importância da participação e da inclusão das mulheres nas esferas de decisão política e social. “A gente percebe o crescimento das mulheres em todas esferas e, de fato, esses espaços estão sendo ocupados por mulheres competentes, guerreiras e profissionais. E nós acreditamos e podemos acreditar que vocês vão fazer a diferença nessa campanha”, destacou.