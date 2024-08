Durante reunião com empresários, Eduardo Fortes propõe reforma tributária em Gurupi para baixar carga tributária

Por Redação

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, acompanhado de seu vice, Juarez Moreira, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 26, uma série de visitas a empresas locais como parte de sua agenda de campanha. As visitas incluíram a Teto Material de Construção, a Atual Cargas e a Conectlan. Durante as visitas, Eduardo Fortes reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do comércio local, destacando a importância de valorizar e apoiar as empresas que são a base da economia da cidade.

Eduardo Fortes destacou que o crescimento e a prosperidade de Gurupi estão diretamente ligados ao sucesso das empresas locais. “Nosso comércio é o motor da nossa economia, e precisamos garantir que tanto os pequenos quanto os grandes negócios tenham o apoio necessário para crescer e prosperar”, afirmou o candidato durante a visita à Teto Material de Construção. Ele também ressaltou a importância de criar políticas públicas que incentivem o desenvolvimento empresarial, gerando emprego e renda para a população, e a diminuição de taxas tributária para empresas: “ Eu não admito que nossa população, os empresários da nossa cidade continuem sendo taxados dessa forma exagerada. Um aumento de 500% a mais pra retira um alvará, fora as taxas de lixo, iluminação. Precisamos rever isso”, afirma ele.

Nas visitas à Atual Cargas e à Conectlan, Eduardo Fortes e Juarez Moreira ouviram as demandas dos empresários e discutiram propostas para facilitar a vida dos empreendedores em Gurupi. Eles enfatizaram que uma administração comprometida com o desenvolvimento local precisa estar próxima dos empresários, ouvindo suas necessidades e criando um ambiente favorável para o empreendedorismo. “Vamos trabalhar para desburocratizar e incentivar o comércio, criando condições para que nossas empresas possam crescer como na época que meu pai estava na gestão. O crescimento e desenvolvimento precisa voltar para Gurupi”, destacou Juarez Moreira.

Com essa iniciativa, Eduardo Fortes reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Gurupi e o fortalecimento da classe empresarial. Ele acredita que, ao apoiar tanto pequenos quanto grandes negócios, será possível criar uma cidade mais próspera e dinâmica, onde todos os cidadãos possam se beneficiar de uma economia forte e estável. “O sucesso das nossas empresas é o sucesso de Gurupi, do jeito que tá mostra ao comerciante que é quem toca a economia, o quanto é sai prejudicado”, concluiu o candidato.

Sobre a transparência em sua gestão, a colabora da Conectlan perguntou ao candidato como seria esse processo entre ele e a população: “a população quer ter acesso a gestão e ao que acontece na cidade, como você fará esse processo?”, indagou. Prontamente Eduardo respondeu que pretende facilitar esse caminho, criar pontes diretas com a população e estar sempre no meio da comunidade: “eu acredito muito no papel do gestor como não só aquele que ouve as pessoas, mas aquele que faz. Precisamos criar pontes com nossa população e não uma barreira”.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim