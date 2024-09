Durante visita na AGAB, Eduardo Fortes enfatiza compromisso com o Esporte e Juventude de Gurupi

Por Redação

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, e seu vice, Juarez Moreira, visitaram a Associação Gurupiense dos Amigos do Basquetebol (AGAB) para reforçar seu compromisso com o esporte local. Durante a visita, Glauco Flores, diretor da AGAB, ressaltou o trabalho desenvolvido pela associação, que atualmente atende 2300 alunos em 8 modalidades esportivas, incluindo esportes olímpicos e adaptados.

“A gente tem futebol, basquete, vôlei, futsal, bocha adaptada e até treinos de música. Conseguimos junto a um banco empréstimo e, no ano passado, iluminamos o campo de futebol. A AGAB faz a diferença e queremos crescer ainda mais com o apoio do município”, afirmou Glauco.

O candidato a prefeito aproveitou para destacar sua defesa ao esporte de Gurupi. Ele mencionou que, como prefeito, vai trabalhar para garantir mais orçamento e estrutura para o setor. “A gestão precisa investir no esporte como todo. Um exemplo é aquela área esportiva da UNIRG, que está abandonada, tem até uma piscina. Você pode estar dando aula de natação para as crianças, para as mulheres, hidroginástica. A secretaria de esportes tem que funcionar para o geral, não é só bola”, disse Eduardo. Ele destacou que o esporte em Gurupi tem potencial para muito mais, mas carece de investimentos e estrutura adequada.

Além disso, Fortes criticou a atual falta de apoio e orçamento no município, o que dificulta a realização de competições e a formação de atletas. “Não tem um ônibus para viajar, nem orçamento para levar nossos profissionais para outros estados”, comentou. Ele relembrou sua experiência em São Caetano do Sul, onde o esporte sempre foi valorizado em diversas modalidades, como vôlei, atletismo e ginástica artística. O candidato conclui que Gurupi tem potencial semelhante e precisa de mais investimentos e parcerias para desenvolver o esporte local.

