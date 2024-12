Edinho Fernandes nega saída e reafirma compromisso com a gestão de Wanderlei Barbosa

Da redação

O secretário executivo da Educação, Edinho Fernandes, negou os rumores sobre sua saída da pasta. Em declaração pública, Edinho reafirmou seu compromisso com a administração do governador Wanderlei Barbosa e garantiu que continuará trabalhando para fortalecer as políticas educacionais no estado. Nesta sexta-feira, o diário oficial do estado trouxe a exoneração de todos os secretários da gestão Wanderlei.

“Quero esclarecer que sigo firme na gestão do governador Wanderlei Barbosa, com o mesmo empenho e dedicação de sempre.