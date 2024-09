Eduardo e Juarez reúnem multidão de apoiadores no Centro de Gurupi

Por Redação

Na noite desta terça-feira, 03, a coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ realizou um encontro significativo no centro de Gurupi, reunindo uma forte base de apoio para Eduardo Fortes e Juarez Moreira, candidatos à Prefeitura de Gurupi. O evento ocorreu na Loja Maçônica Amor e Justiça, que ficou totalmente lotada, com a participação se estendendo por toda a Rua 08, destacando o entusiasmo e o comprometimento dos eleitores.

Conforme a assessoria de campanha, mais de 2 mil pessoas presentes, Eduardo Fortes, candidato a prefeito, enfatizou a importância do envolvimento popular e agradeceu o esforço coletivo na campanha.

“Essa reunião demonstra a força de nossa militância, que leva nossa mensagem às casas dos gurupienses, apesar do sol escaldante. Nosso compromisso é com o crescimento de Gurupi”, declarou Fortes.

Durante seu discurso, Eduardo compartilhou o calor humano recebido ao longo da campanha. “Ao visitarmos os cidadãos, percebemos seu anseio por uma Gurupi melhor. Eles nos acolhem com adesivos e abraços, conscientes dos desafios em saúde, infraestrutura e educação. Não podemos aceitar essa realidade e vamos lutar por mudanças. Faltam apenas 33 dias para as eleições, e precisamos do apoio de todos vocês nessa jornada”, manifestou-se emocionado.

Juarez Moreira, candidato a vice-prefeito, referiu-se aos apoiadores como “família”, expressando gratidão pelo empenho da equipe.

“Estamos preparados para transformar Gurupi em uma cidade mais agradável. A cada dia, conquistamos mais aliados. Eduardo possui a experiência necessária para uma gestão inovadora na cidade”, afirmou Juarez.

Presente no evento, o deputado estadual Gutierres Torquato elogiou o trabalho dos apoiadores da coligação. “Diziam que o poder público compraria a população, mas este é um movimento genuíno, movido pelo coração. A população escolheu a verdade, a esperança e o otimismo que Eduardo Fortes e Juarez Moreira simbolizam”, destacou Torquato.

Após o evento, Eduardo e Juarez uniram-se ao público na rua 08, reafirmando a força do apoio popular que os acompanha nessa campanha.

Fonte: Assessoria de campanha da Coligação A Força Que Vem do Povo