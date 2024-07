Eduardo Fortes: “Coreto da Praça Henrique Santana que se tornou um espaço cultural em declínio“

Por Redação

O Coreto da Praça Henrique Santana, localizado no centro da cidade de Gurupi, foi idealizado para ser um ponto elevado para apresentações culturais, situado ao lado do Centro de Convenções Mauro Cunha. Entregue em 2019 pelo ex-prefeito e hoje vice-governador Laurez Moreira, o espaço foi construído com o objetivo de proporcionar lazer e cultura às famílias gurupienses, sendo um dos cartões postais para o município.

Frequentadores relatam que a praça só recebe reformas e limpeza geral durante o período das festividades natalinas, quando é ornamentada para receber a população de Gurupi. Dizem ainda que o espaço é dominado por um cheiro forte de urina.

Fios de energia desencapados representam um perigo constante, especialmente para crianças que brincam no local, aumentando o risco de acidentes elétricos.

”Essa falta de cuidado contínuo ressalta a necessidade de uma Prefeitura mais comprometida com a manutenção dos espaços públicos”, disse a estudante Manoela Barbosa, que transita diariamente pelo local.

De acordo com os comerciantes situados nos arredores do local, enfatizaram que o espaço foi terceirizado para a comercialização de alimentos e bebidas e com o término do contrato, a Prefeitura Municipal não realizou manutenção, deixando o quiosque à mercê da sujeira e do abandono.

O pré-candidato à prefeito, Eduardo Fortes, preocupado com a situação, manifestou a intenção de revitalizar a praça e o Coreto. Seu objetivo é garantir que as famílias possam desfrutar de um ambiente seguro e apropriado para o lazer.

Homenagem

A Praça Henrique Santana homenageia Francisco Henrique de Santana, natural de Natividade (TO), foi primeiro o prefeito eleito de Gurupi, com mandato de 1961 a 1964. Santana deixou um legado para a história do município e a preservação dos espaços públicos que levam seu nome é uma forma de honrar sua contribuição para Gurupi.