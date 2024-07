Eduardo Fortes defende garantias de atendimento à pessoas autistas em Gurupi

Por Redação

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, tem se destacado na defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fortes já solicitou, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Legislativa, a implantação de atendimento especializado no Centro Estadual de Reabilitação (CER) de Gurupi, visando suprir uma carência da região Sul do Estado. Além disso, tem buscado conhecer outros centros de atendimento para verificar a possibilidade de uma parceria pública-privada.

Atualmente, no Tocantins, os Centros Especializados em Reabilitação (CERs) que atendem pessoas com TEA estão localizados apenas em Palmas e Colinas, onde uma equipe multiprofissional oferece suporte essencial. No entanto, a população de Gurupi está desassistida, enfrentando barreiras financeiras e logísticas para acessar esses serviços.

“É inadmissível que as famílias da nossa cidade precisem se deslocar longas distâncias para obter o atendimento que seus filhos necessitam. Nossa luta é para que Gurupi tenha um CER equipado para atender essas demandas, garantindo um futuro mais inclusivo e digno para todos”, afirmou Eduardo Fortes.

A iniciativa do deputado reflete seu compromisso em transformar Gurupi em uma cidade mais justa e acolhedora para todos os seus habitantes, especialmente os mais vulneráveis.

TEA

O TEA é uma condição neurológica que afeta a comunicação e a interação social. Pode ser diagnosticado na infância ou na vida adulta, apresentando sinais como atraso na fala e dificuldades de interação social. Embora alguns autistas possam viver de forma independente, muitos necessitam de apoio contínuo devido à variação dos níveis de severidade do transtorno.