Eduardo Fortes discute preparativos para Congresso Nacional do Autismo em Gurupi

Da redação

Na tarde desta quinta-feira, 11, ocorreu uma reunião entre o secretário estadual de Educação, Fábio Vaz, o Grupo Evoluir, e o deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes. O encontro, focado na preparação para o Congresso Nacional Híbrido do Autismo (CONTEA), que será realizado em Gurupi, abordou temas e propostas para a educação inclusiva e o atendimento especializado a pessoas no espectro autista.

O deputado Eduardo Fortes, pretende transformar Gurupi em um polo de referência no atendimento ao autismo, e destacou a importância do evento para a cidade. “Queremos que Gurupi seja um exemplo no atendimento e inclusão de pessoas autistas”, afirmou Fortes, ressaltando seu compromisso com políticas públicas voltadas para a neurodiversidade.

Fábio Vaz reforçou a importância da educação inclusiva como um dos eixos de atuação da secretaria. “Temos que nos juntar para ter esse olhar voltado ao atendimento de pessoas no espectro autista”, disse o secretário, demonstrando apoio às iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida e a inclusão escolar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O I CONTEA, que ocorrerá de 18 a 20 de setembro de 2024, reunirá especialistas renomados para debater e compartilhar conhecimento sobre diversos aspectos do autismo, desde a educação até a integração social.