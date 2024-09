Eduardo Fortes e Juarez Moreira participam de manifestação contra fechamento do Trevo da Rua 20

Por Redação

O candidato a Prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, e seu vice, Juarez Moreira, participaram na manhã deste sábado de uma manifestação organizado pelo deputado estadual Gutierrez Torquato contra o fechamento do trevo da Rua 20. Fortes comentou que, apesar da importância da duplicação da BR-153, que a interdição da rua 20 naquele local tem um alto custo para os empresários. Ele citou o exemplo do Posto Décio que já anunciou grandes prejuizos causados pela mesma obra. Ele alertou que a Rua 20 é uma área econômicamente ativa e pode sofrer danos severos se a situação não for resolvida.

“Precisa ter diálogo, ouvir os empresários e a população. A rua 20 é um local de extrema importância da nossa cidade, onde trafegam centenas de veículos por dia, ponto de acesso de um lado para outro da cidade. Esse fechamento tem gerado prejuizos e transtornos para todos. Precisamos buscar uma soluação”, desabafou.

A empresária Sandra Regina, relatou sua preocupação com o impacto do fechamento dos trevos na sua empresa e na comunidade. Localizada no trevo da rua 7, sua empresa enfrenta um movimento reduzido, afetando não só os negócios, mas também a mobilidade de pedestres e ciclistas. Ela clama para que as autoridades da Ecovia e do Governo Federal ouçam as reivindicações da comunidade e ajustem os planos para minimizar os prejuízos.

“Precisamos que os dirigentes da Ecovia e do governo federal nos ouçam. Queremos o progresso, mas precisamos de soluções que considerem as necessidades da comunidade. “A cidade está se sentindo dividida e isso está afetando negativamente tanto o comércio quanto a vida pessoal dos habitantes”, falou Sandra Regina.

O movimento contou com o apoio do Vice Governador, Laurez Moreira que valorizou a união da comunidade e empresários na luta por um equilíbrio entre o progresso e a preservação da economia local. “A pressão sobre as autoridades visa garantir que as necessidades de Gurupi sejam atendidas adequadamente,” disse Laurez

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim e Marcos Veloso